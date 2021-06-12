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Мартина Навратилова считает, что Павлюченкова провела прекрасный матч

18:59
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Двукратная победительница Roland Garros в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась впечатлениями от финала турнира между чешкой Барборой Крейчиковой и россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:1, 2:6, 6:4).

«Я очень горжусь (победой Крейчиковой — Прим. «СЭ»), — сказала Навратилова в эфире канала Eurosport 1. — Мне хотелось бы, чтобы выиграли обе. Настя провела прекрасный матч.

Барбора — настоящая чемпионка. В 2014 году тебе хватило храбрости попросить у Яны Новотны работать с тобой. Даже не знаю, что дало тебе смелость сделать это».

Бывший тренер Крейчиковой Яна Новотна скончалась в 2017 году.

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