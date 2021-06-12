Чесноков назвал нереальным выход Павлюченковой в финал Roland Garros

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Анастасии Павлюченковой в финале Roland Garros от чешки Барборы Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6).

«То, что Павлюченкова вошла в финал, — это уже нереально! Ну, какие были изначально шансы? Тем не менее, Крейчикова до этого выиграла турнир в Страсбурге. Она обыграла Свитолину, Александрову, Саккари. Если не брать в расчет первые два сета, считаю, что было очень много невынужденных ошибок. Третий сет был более уверенный и спокойный. Павлюченкова всё равно играла очень классно, она отыграла два матч-бола. Жалко, что был в конце миллиметровый аут», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков также считает, что Павлюченкова провело хороший матч.

«Обидно то, что Анастасии 29 лет. Сколько будет еще шансов быть в финалах «Больших шлемов»? В женском туре есть сегодняшняя Соболенко, Осака, Барти. Но Павлюченкова все равно молодец, обыграла таких грандов, как Азаренко, Соболенко, Рыбакину. Провела хороший матч в полуфинале, но по ходу турнира в некоторых матчах она висела на волоске», — добавил Чесноков.

Для 29-летней Павлюченковой это первый выход в финал на турнире «Большого шлема». Лучшими ее достижениями в одиночном разряде были четвертьфиналы на Уимблдоне-2016, Australian Open (2017, 2019, 2020) и US Open-2011.

(Екатерина Звенигородская)