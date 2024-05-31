Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:15

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 31 мая: Рублев — Арнальди, Котов против Синнера

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Матчи третьего круга «Ролан Гаррос» 2024.

В пятницу, 31 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди, Павел Котов — с Янником Синнером.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Андрей Рублев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — начало в 13.30 мск

Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия) — не ранее 14.30

Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 15.00

Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — не ранее 15.00

Корантен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия) — не ранее 17.00

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция) — не ранее 17.00

Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — не ранее 17.00

Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 21.15

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/7/
Теннис
Ролан Гаррос
0
Читайте также
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Мирра Андреева назвала победу над Азаренко одной из самых важных в карьере
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Самсонова — Коччаретто, Потапова — Синьюй и другие
Матчи Потаповой, Рублева и Алькараса. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Суперпобеда Мирры. Андреева взяла десять брейков у экс первой ракетки мира
Касаткина назвала причину поражения от Стирнс
Мирра Андреева выиграла у Азаренко, Медведев на отказе соперника прошел в третий круг. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Самсонова — Коччаретто, Потапова — Синьюй и другие

Мирра Андреева назвала победу над Азаренко одной из самых важных в карьере

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости