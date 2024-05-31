Петрова: «От Медведева в матче с Махачем жду только победы»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матче третьего тура «Ролан Гаррос» между россияниным Даниилом Медведевым и чехом Томашем Махачем.

«От Медведева в третьем круге жду только победы. Игрок для него проходимый, да и по сетке пока все удачно складывается. Вчера он матч не доиграл, сил много. Он сможет как следует подготовиться и хорошо стартовать в следующем матче, будет удерживать инициативу и постарается закрыть матч в трех сетах», — сказала Петрова в интервью Газета.ру.

Во втором круге Медведев одержал победу на отказе серба Миомира Кецмановича. Матч Медведева против Махача состоится в субботу, 1 июня.