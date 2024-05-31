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«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Самсонова — Коччаретто, Потапова — Синьюй и другие

Ана Горшкова
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Reuters
Матчи третьего круга «Ролан Гаррос» 2024.

Во третьем круге Открытого чемпионата Франции 31 мая сыграют россиянки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Ольга Данилович (Сербия) — Донна Векич (Хорватия) — 12.00 мск

Людмила Самсонова (Россия) Элизабетта Коччаретто (Италия) — 12.00

Коко Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина) — не ранее 13.00

Хлоэ Паке (Франция) — Маркета Вондроушова (Чехия) — не ранее 13.30

Анастасия Потапова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — не ранее 13.30

Клара Таусон (Дания) — София Кенин (США) — не ранее 14.00

Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис) — не ранее 15.30

Ига Свентек (Польша) — Мария Боузкова (Чехия) — не ранее 16.30

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
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