«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Самсонова — Коччаретто, Потапова — Синьюй и другие
Во третьем круге Открытого чемпионата Франции 31 мая сыграют россиянки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ольга Данилович (Сербия) — Донна Векич (Хорватия) — 12.00 мск
Людмила Самсонова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 12.00
Коко Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина) — не ранее 13.00
Хлоэ Паке (Франция) — Маркета Вондроушова (Чехия) — не ранее 13.30
Анастасия Потапова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — не ранее 13.30
Клара Таусон (Дания) — София Кенин (США) — не ранее 14.00
Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис) — не ранее 15.30
Ига Свентек (Польша) — Мария Боузкова (Чехия) — не ранее 16.30