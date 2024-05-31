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Сегодня, 18:13

Андреева и Звонарева с победы стартовали в парном турнире «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарева вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В первом раунде россиянки обыграли французский дуэт — Эмелин Дартрон и Тьянцоу Ракотомангу Раджаону — 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

В 1/16 финала Андреева и Звонарева сыграют против победительниц матча Нао Хибино/Катаржина Кава (Япония/Польша, LL) — Ирина-Камелия Бегу/Надя Подороска (Румыния/Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Эмелин Дартрон/Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, WC) — 6:1, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/12/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Вера Звонарева
Мирра Андреева
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