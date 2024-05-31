Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого раунда спортсменки в трех сетах обыграли представительниц Великобритании Кэти Бултер и Хизер Уотсон — 6:1, 3:6, 7:5. Встреча длилась 2 часа 9 минут.

На счету победительниц 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15, в то время как их соперницы не сделали ни одной подачи навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 9.

Следующими соперницами Кудерметовой и Хаочин станут Юлия Путинцева и Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) либо Анна Калинская и Елена Веснина (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12) — Кэти Бултер/Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:1, 3:6, 7:5