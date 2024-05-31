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Мама Рублева — о здоровье сына на «Ролан Гаррос»: «Болело горло и было недомогание»

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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, прокомментировала поражение своего сына в матче с итальянцем Маттео Арнальди (6:7 (6:8), 2:6, 4:6) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Андрей себя плохо чувствовал — на этом турнире он не справился со здоровьем. Еще он сильно торопился и все у него слетало. Я не увидела обычного Андрея. Он был на пределе возможностей, а это сказалось.

Только переживаю за него. У Андрея болело горло и было недомогание. Ему надо поправляться. Тяжело было втягиваться в такую игру из-за здоровья. Видела, что он тяжело дышал. Оправдываю его также, как обычно мама оправдывает детей. Андрей чувствовал себя не очень и это было заметно», — приводит слова Марьенко Sport24.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

На «Ролан Гаррос» 2023 года Рублев также дошел до стадии третьего круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

Источник: Sport24
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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