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Петрова: «Хачанов совершил недопустимую ошибку в матче с Коваликом»

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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала вылет Карена Хачанова с «Ролан Гаррос». 28-летний россиянин проиграл Йозефу Ковалику в пяти сетах во втором круге турнира «Большого шлема».

«Я могу только строить предположения о причинах поражения Хачанова. По-моему, на «Больших шлемах» он впервые проиграл, ведя 2:0 по сетам. Он совершил недопустимую ошибку, ему было необходимо закрывать этот матч. Но на «Ролан Гаррос» в этом году непростые условия: много дождей, из-за этого матчи переносятся, ребята играют позже, и им тяжело показывать свой лучший теннис. Играет роль множество разных факторов.

Возможно, после двух сетов Карен отпустил ход игры, расслабился. А его соперник, наоборот, понял, что ему нечего терять, стал прибавлять, выкладываться. И когда он начал выигрывать, взял сначала один сет, а потом второй, то поймал кураж, поверил в себя. После этого изменить ход игры Карену уже не удалось. Хотя он должен был этого соперника обыгрывать, словак — достаточно возрастной игрок, долгое время в туре, в рейтинге стоит невысоко. Я считаю, что Карен грубо ошибся», — сказала Петрова «Газете.ru».

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Ковалик сыграет с датчанином Хольгером Руне. Игра пройдет в субботу, 1 июня.

Источник: Газета.ру
Теннис
Ролан Гаррос
Карен Хачанов
Надежда Петрова
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