Циципас вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах победил китайца Чжан Чжичжэня в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3, 6:1.
Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.
В следующем раунде Циципас сыграет против итальянца Маттео Арнальди.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 9) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:3, 6:1
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