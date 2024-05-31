Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:23

Циципас вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах победил китайца Чжан Чжичжэня в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.

В следующем раунде Циципас сыграет против итальянца Маттео Арнальди.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/7/
Теннис
Ролан Гаррос
Стефанос Циципас
1
Читайте также
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Петрова: «Хачанов совершил недопустимую ошибку в матче с Коваликом»
Петрова: «От Медведева в матче с Махачем жду только победы»
Калинская и Веснина одержали победу в первом круге парного «Ролан Гаррос», взяв второй сет под ноль
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 31 мая: Котов и Рублев проиграли
Мама Рублева — о здоровье сына на «Ролан Гаррос»: «Болело горло и было недомогание»
Рублев и Котов проиграли по-итальянски. Россияне не взяли ни одного сета в третьем круге «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова: «От Медведева в матче с Махачем жду только победы»

Петрова: «Хачанов совершил недопустимую ошибку в матче с Коваликом»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости