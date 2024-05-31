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Свентек установила уникальный рекорд «Ролан Гаррос»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Первая ракетка мира Ига Свентек установила уникальный рекорд «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде, сообщает Opta.

В пятницу, 31 мая польская спортсменка победила чешку Марию Боузкову (6:4, 6:2) и вышла в четвертый круг турнира. Свентек стала первой теннисисткой в XXI веке, которой удалось шесть раз подряд дойти до этой стадии в первых шести выступлениях на «Ролан Гаррос».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» — 2024 Свентек сыграет против россиянки Анастасии Потаповой. Матч запланирован на воскресенье, 2 июня.

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