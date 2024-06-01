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Сегодня, 00:13

Алькарас обыграл Корду в третьем круге «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в третьем круге турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах он переиграл Себастьяна Корду — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

В другом матче француз Корантен Муте выиграл у австрийца Себастьяна Офнера — 3:6, 6:4, 6:4, 6:1. Следующим его соперником будет итальянец Янник Синнер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Себастьян Корда (США, 27) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Корантен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия) — 3:6, 6:4, 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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