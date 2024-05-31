Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:18

Александрова и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова уступили представительницам Чехии Мириам Колодзиевой и Анне Шишковой в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу чешского дуэта.

Во втором раунде парного турнира Колодзиева и Шишкова сыграют против победительниц встречи Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехия, 5) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай).

В другом матче дня россиянка Динана Шнайдер в паре с американкой Эммой Наварро одержали победу над Пейтон Стирнс из США и Чжан Шуай из Китая со счетом 6:4, 6:4. Их следующими соперницами будут Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия), которые посеяны под первым номером на турнире.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мириам Колодзиева/Анна Шишкова (Чехия) — Екатерина Александрова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 7:6 (8:6)

Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Павлюченкова
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Потапова вышла в четвертый круг, Самсонова уступила Коччаретто
Потапова вышла в четвертый круг, Рублев и Котов вылетели. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Рублев резко высказался о вылете с «Ролан Гаррос»: «Я просто убил себя сам сегодня»
Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Андреева и Звонарева с победы стартовали в парном турнире «Ролан Гаррос»
Сафиуллин и Пирс вышли во второй круг парного «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев резко высказался о вылете с «Ролан Гаррос»: «Я просто убил себя сам сегодня»

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Потапова вышла в четвертый круг, Самсонова уступила Коччаретто

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости