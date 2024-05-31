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Сегодня, 21:03

Калинская и Веснина одержали победу в первом круге парного «Ролан Гаррос», взяв второй сет под ноль

Алина Савинова
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Российские теннисистки Анна Калинская и Елена Веснина вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Спортсменки обыграли представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и соотечественницу Камиллу Рахимову в стартовом матче турнира, оформив «баранку» во втором сете — 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

Следующими соперницами Калинской и Весниной будут Чань Хаочин из Тайваня и россиянка Вероника Кудерметова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Елена Веснина (Россия) — Юлия Путинцева/Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/12/5/
Ролан Гаррос
Анна Калинская
Елена Веснина
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