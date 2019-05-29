Канепи вышла в третий раунд Roland Garros и сыграет с Кудерметовой

Эстонка Кайя Канепи прошла в третий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче второго круга она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай - 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
Соперницей Канепи в третьем круге станет россиянка Вероника Кудерметова.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кайя Канепи (Эстония) - Чжан Шуай (Китай) - 6:7(4:7), 6:0, 7:5
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