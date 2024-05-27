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Сегодня, 15:59

Свентек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над представительницей Франции Леолией Жанжан в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 2 минуту. На счету первой ракетки мира 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 6. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 2 двойные и реализовала 1 брейк из 2.

В следующем круге Свентек сыграет против Наоми Осаки из Японии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Леолия Жанжан (Франция, Q) — 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ига Свентек
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