Пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем США Домиником Кепфером в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Игра состоится на корте Симона Матье теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала матча — около 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречу Медведев — Кепфер можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний ведет россиянин — 3-0.

В прошлом году бывшая первая ракетка мира вылетел в первом круге «Ролан Гаррос». Медведев уступил в пяти сетах Тьяго Уайлду — 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6.

Действующим чемпионом турнира в одиночном мужском разряде является серб Новак Джокович.