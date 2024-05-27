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Даниил Медведев — Доминик Кепфер: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Медведев сыграет с Кепфером в первом круге «Ролан Гаррос» 27 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем США Домиником Кепфером в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Игра состоится на корте Симона Матье теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала матча — около 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречу Медведев — Кепфер можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний ведет россиянин — 3-0.

В прошлом году бывшая первая ракетка мира вылетел в первом круге «Ролан Гаррос». Медведев уступил в пяти сетах Тьяго Уайлду — 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6.

Действующим чемпионом турнира в одиночном мужском разряде является серб Новак Джокович.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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