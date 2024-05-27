Чесноков: «У Медведева хорошие шансы обыграть Кепфера, он будет фаворитом»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче первого круга «Ролан Гаррос» между Даниилом Медведевым и Домиником Кепфером.

Игра пройдет в понедельник, 27 мая. Начало — в 18.50 мск.

«Я думаю, у Медведева хорошие шансы обыграть Кепфера, он будет фаворитом. Да, у него не самая удачная статистика в первых кругах во Франции, но когда-то же ее нужно улучшать. Этот матч очень важен, я думаю, если Даниил его выиграет, то может далеко пройти», — цитирует Чеснокова ТАСС.

За последние семь лет Медведев пять раз проигрывал в первом круге Открытого чемпионата Франции. Действующий победителем соревнований является серб Новак Джокович.