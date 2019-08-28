Федерер вышел в третий круг US Open, вновь проиграв первый сет

Швейцарец Роджер Федерер во втором круге US Open обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура — 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 23 минуты. Роджер, как и в первом матче, проиграл первый сет.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 3:6, 6:2, 6:3, 6:4