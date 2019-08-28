Федерер вышел в третий круг US Open, вновь проиграв первый сет
23:09
Швейцарец Роджер Федерер во втором круге US Open обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура — 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 23 минуты. Роджер, как и в первом матче, проиграл первый сет.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 3:6, 6:2, 6:3, 6:4
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