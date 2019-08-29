Джокович вышел в третий круг US Open
05:58
Серб Новак Джокович? одержал победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах он выиграл у аргентинца Хуана Игнасио Лондеро.
Следующим соперником сербского теннисиста будет победитель встречи Денис Кудла — Душан Лайович.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:1
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