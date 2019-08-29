Джокович вышел в третий круг US Open

Серб Новак Джокович? одержал победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах он выиграл у аргентинца Хуана Игнасио Лондеро.

Следующим соперником сербского теннисиста будет победитель встречи Денис Кудла — Душан Лайович.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:1