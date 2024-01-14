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Сегодня, 15:20

Джокович в четырех сетах обыграл Призмича и вышел во второй круг Australian Open

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл хорвата Дино Призмича в четырех сетах в первом круге Australian Open-2024 — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча серба с 18-летним хорватом длилась 4 часа.

Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Призмича семь эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойна из девяти.

Во втором круге серб сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия, WC).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Дино Призмич (Хорватия, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/1/5/
Australian Open
Новак Джокович
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