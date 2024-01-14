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Сегодня, 13:52

Аванесян рассказала об ожиданиях от матча с Саккари во втором круге Australian Open

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Элина Аванесян рассказала о настрое на предстоящий матч с восьмой ракеткой мира Марией Саккари во втором круге Australian Open-2024.

«Мария — хороший игрок. Надеюсь, мы будем играть на большом корте, мне это придает больше положительных эмоций, мотивирует. Я просто также попытаюсь насладиться этим моментом и показать все, что я могу», — сказала Аванесян на пресс-конференции.

В первом круге турнира Аванесян со счетом 4:6, 7:5, 6:2 обыграла китаянку Чжосюань Бай.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/5/
Australian Open
Элина Аванесян
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