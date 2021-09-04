Тиафо о матче с Рублевым: «Вышел на корт и подумал: «Я собираюсь победить его»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился впечатлениями от победы в третьем круге US Open над россиянином Андреем Рублевым.

«Мне нравятся такие матчи. Вот почему вы работаете, вот почему вы вкладываете время, чтобы играть с лучшими парнями в мире. Это те матчи, к которым я готов. Я вышел на корт и подумал: «Я собираюсь победить его». Я вырос с этим парнем, я не боюсь никого. Давайте продолжать», — сказал Тиафо в интервью после матча.

Тиафо победил Рублева со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 6:4, 6:1. В 1/8 финала американец встретится с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.