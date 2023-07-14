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Сегодня, 11:20

Медведев — Алькарас: смотреть прямую трансляцию полуфинала Уимблдона

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

14 июля, в пятницу, россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2023. Их матч пройдет на Центральном корте в Лондоне, начало в 17.30 по московскому времени.

В России не показывают видеотрансляции Уимблдона-2023 легально. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния Медведев — Алькарас можно на сайте «СЭ».

Ранее, в четвертьфинале турнира «Большого шлема» 20-летний Алькарас выиграл у датчанина Хольгера Руне (7:6 (7:3), 6:4, 6:4), а 27-летний Медведев победил американца Кристофера Юбэнкса (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1).

Победители мужского одиночного разряда заработают по 2,35 миллиона фунтов, финалисты — 1,175 миллиона.

Алькарас&nbsp;&mdash; Медведев. Медведев против Алькараса, Джокович — Синнер. Онлайн-трансляция пятницы на Уимблдоне

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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