Джокович с командой отпраздновал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/16 финала «Ролан Гаррос» обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. После победы первая ракетка мира поприветствовал свою команду в подтрибунном помещении.

«Давайте, ребята, это только начало!» — сказал представитель команды Джоковича.

В 1/8 финала серб встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

В финале турнира прошлого года Джокович победил норвежца Каспера Рууда в трех сетах (7:6, 6:3, 7:5).