Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:50

Джокович с командой отпраздновал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/16 финала «Ролан Гаррос» обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. После победы первая ракетка мира поприветствовал свою команду в подтрибунном помещении.

«Давайте, ребята, это только начало!» — сказал представитель команды Джоковича.

В 1/8 финала серб встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

В финале турнира прошлого года Джокович победил норвежца Каспера Рууда в трех сетах (7:6, 6:3, 7:5).

Новак Джокович
0
Читайте также
«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Три фаната выбежали на поле во время финала ЛЧ в футболках «Mellstroy»
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Алекс де Минор рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым
Анастасия Потапова — Ига Свентек: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 2 июня: Свентек — Потапова и Гауфф — Коччаретто
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июня: Арнальди — Циципас и Оже-Альяссим — Алькарас
Потапова против Свентек, матчи Алькараса, Синнера и Циципаса. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Тарпищев оценил игру Котова против Синнера на «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс де Минор рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости