Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:20

Медведев — о матче с Де Минауром: «У нас было много хороших игр»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против Алекса Де Минаура из Австралии в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, у нас было много хороших матчей. Некоторые выиграл он, некоторые — я. Некоторые были в какой-то степени лучше, чем другие. Некоторые были, может быть, чуть хуже. Все они были веселыми, и я с нетерпением жду этого момента. Впервые на грунте мы тренировались за неделю до «Ролан Гаррос» в Монте-Карло. Думаю, мы оба можем играть хорошо, и это будет интересно», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Счет в личных встречах 6-2 в пользу 28-летнего россиянина.

В третьем круге «Ролан Ггаррос» Медведев обыграл чеха Томаша Махача (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4), а Де Минаур оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3).

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Кубка России
«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
На Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович обыграл Музетти
Музетти признался, что хочет помочь Синнеру сместить Джоковича с первой строчки мирового рейтинга
Медведев одолел дерзкого чеха на опыте. Превосходный день для России на «Ролан Гаррос»
Джокович: «Внутри меня всегда присутствует вера в то, что я могу завоевать титул»
Джокович обыграл Карбальеса Баэну и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Медведев — о возможной встрече с Махачем после его победы над Джоковичем в Женеве: «Я никого не боюсь»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах «Большого шлема»
Мирра Андреева, Аванесян, Медведев и Джокович вышли в четвертый круг. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович обыграл Музетти
Рууд обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Андреева — о матче с Грачевой: «Мы тренируемся вместе уже около двух лет, поэтому я знаю, чего ожидать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости