Ольховский заявил, что Мирра Андреева уверенно играет на «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой над Пейтон Стирнс (США). Андреева победила в двух сетах — 6:2, 6:1.

«Андреева уверенно играет сейчас, матч против Стирнс это показал. Мирра объективно была фаворитом против американки, она нормально справляется с психологической нагрузкой, которая на нее оказывается, как на молодую и перспективную теннисистку. Уровень Андреевой позволяет уверенно проходить соперниц заведомо более слабых, где у нее не должно возникать проблем», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».