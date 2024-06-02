Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович одержал 369-ю победу на турнирах «Большого шлема», обыграв итальянца Лоренцо Музетти (7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0) в третьем круге «Ролан Гаррос».

37-летний серб сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед в одиночных матчах «Большого шлема» среди всех игроков Открытой эры.

Также Джокович одержал свою 36-ю пятисетовую победу на турнирах «Большого шлема», что является рекордом.

В 1/8 финала первая ракетка мира встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.