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«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июня: Арнальди — Циципас и Оже-Альяссим — Алькарас

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Матчи четвертого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В воскресенье, 2 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции свои матчи проведут Циципас, Алькарас и Синнер.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Маттео Арнальди (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча не ранее 13.30 мск

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 15.00

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Григор Димитров (Болгария, 10) — не ранее 19.00

Корентен Муте (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 21.30

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Ролан Гаррос
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