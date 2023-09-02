Чесноков назвал интересной игру Самсоновой на US Open

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что российская теннисистка Людмила Самсонова показывает интересную игру на US Open и может победить американку Мэдисон Киз в матче третьего круга.

«Самсонова сейчас находится в хорошей форме, показывает интересную игру на этом турнире и на всей американской серии. Она играет быстро, уверенно и солидно. Я думаю, ей вполне по силам пройти Киз», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Самсонова встретится с Кис 2 сентября.