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Сегодня, 09:13

Джокович после пятисетового матча с Джере: «Теперь мне нужно восстановить свое 36-летнее тело»

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович ответил на вопрос о своем следующем сопернике в 4-м круге US Open Борне Гойо.

В третьем круге вторая ракетка мира переиграл соотечественника Ласло Джере (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3), уступая в матче 0:2 по сетам.

«Меня это не волнует. Мне неважно, с кем я буду играть дальше. Сейчас самое главное для меня это поспать, отдохнуть и восстановить свое 36-летнее тело (кричит)», — сказал Джокович после матча.

Джокович во второй раз в карьере отыгрался со счета 0:2 по сетам на хардовом турнире «Большого шлема».

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Новак Джокович
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