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Касаткина назвала себя грунтовой касаточкой

17:36
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новое сообщение в Instagram.

«Грунтовая касаточка. Нарезать хамон в 3-м круге», — написала спортсменка и опубликовала фото с Roland Garros.

Публикация от Daria Kasatkina? (@kasatkina)

Во втором круге Roland Garros Касаткина обыграла швейцарку Белинду Бенчич (6:2, 6:2). Ее следующей соперницей станет румынка Сорана Кирстя.

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