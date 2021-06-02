Касаткина назвала себя грунтовой касаточкой
17:36
Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новое сообщение в Instagram.
«Грунтовая касаточка. Нарезать хамон в 3-м круге», — написала спортсменка и опубликовала фото с Roland Garros.
Во втором круге Roland Garros Касаткина обыграла швейцарку Белинду Бенчич (6:2, 6:2). Ее следующей соперницей станет румынка Сорана Кирстя.
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