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Сегодня, 17:34

Дмитриева о вылете Рублева с «Ролан Гаррос»: «Трудно объяснить, что произошло с Андреем»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение Андрея Рублева от итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Мне трудно объяснить, что произошло с Андреем. Он так легко выиграл второй сет — под ноль. Мне показалось, что он почувствовал ту легкость, которая всегда обманчива. На какое-то время выпустил преимущество из своих рук и дал надежду Сонего. Он сразу же проиграл свою подачу и дал шанс подумать итальянцу, что еще не все кончено. За счет этого Сонего и получил преимущество в третьем сете, благодаря тому, что Рублев не вошел в игру после второй партии. А потом итальянец завелся, это всегда очень плохо для соперника», — сказала Дмитриева «СЭ».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
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