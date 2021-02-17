Анна Чакветадзе: «У Карацева есть мизерный шанс на финал Australian Open»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась с «СЭ» своими ожиданиями от полуфинала Australian Open, в котором встретятся Новак Джокович и Аслан Карацев.

«Карацев уже очень хороший турнир провел. Если он сможет хотя бы навязать борьбу Джоковичу, то это уже будет большой плюс. Сейчас всякое возможно, многие игроки травмируются, не могут завершить матчи из-за этого. Конечно, огромным фаворитом в этом матче является Джокович, но все-таки маленький, буквально мизерный, но шанс есть и у Аслана», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе считает, что Карацеву не стоит обращать внимание на шум в СМИ вокруг него.

«Он невероятно проводит турнир не только по игре. Для него важно сейчас не отвлекаться. Когда приедет домой, то отметит как-нибудь хороший турнир, но пока праздновать рано, нужно настраиваться на следующий матч. С концентрацией у него все в порядке, он не отвлекается на все вещи, которые могут его немного дезориентировать», — добавила Чакветадзе.

Встреча Карацева и Джоковича состоится в четверг, 18 февраля. Матч начнется в 11.30 (мск). Аслан является единственным полуфиналистом, пробившимся в эту стадию Australian Open через квалификацию.

(Анастасия Пастернак)