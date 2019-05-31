Анна Блинкова: "Нужно не допускать своих невынужденных ошибок"

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла француженку Каролин Гарсию в матче второго круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 1:6, 6:4, 6:4. По ее словам, для дальнейших побед нужно играть еще лучше.

- В начале было тяжелло. Я не чувствовала атмосферу. Этот корт был очень большой, - приводит слова Блинковой Eurosport. - Публика была за нее весь матч, потому что она француженка. Но за меня тоже болели. Я справилась и я счастлива.

- Чувствовали поддержку мамы?

- Да. Когда мне нужна поддежка, я смотрю. Однако, когда мне надо быть в себе, то я стараюсь оградиться от всего и играть сама.

- Вы впервые в третьем круге Roland Garros. Что нужно, чтобы пройти дальше?

- Трудный вопрос. Думаю, что с каждым матчем нужно улучшать свою игру. Соперники все сильнее. Нужно стараться не допускать своих невынужденных ошибок, играть более стабильно и еще лучше.