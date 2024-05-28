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Сегодня, 17:10

Рууд уверенно обыграл Алвеса и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

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Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл бразильца Фелипе Мелигени Алвеса в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:4, 6:3.

Встреча продолжилась 1 час 56 минут. На счету норвежца, занимающего 7-е место в рейтинге ATP, 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил 4 эйса. При этом он не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать свой единственный заработанный брейк в матче.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с победителем встречи Валентин Вашеро (Монако) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Рууд является действующим финалистом Открытого чемпионата Франции.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия, Q) — 6:3, 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Каспер Рууд
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