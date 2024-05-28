Эрика Андреева сыграет с Ариной Соболенко 28 мая на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева 28 мая сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/64 финала турнира «Ролан Гаррос». Их матч в Париже начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Эрика Андреева — Арина Соболенко бесплатно и в прямом эфире пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие ссылки, где покажут игру Открытого чемпионата Франции — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей «Ролан Гаррос» 28 мая.

19-летняя Андреева располагается на 100-м месте в рейтинге WTA. 26-летняя белоруска Соболенко находится на второй строчке.

Польская теннисистка Ига Свентек является действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции-2023.

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