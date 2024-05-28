Ализе Корне провела последний одиночный матч в карьере

Французская теннисистка Ализе Корне провела последний матч в карьере в одиночном разряде.

Во вторник, 28 мая, 34-летняя спортсменка проиграла Чжэн Циньвэнь в игре первого круга «Ролан Гаррос» со счетом 2:6, 1:6.

По итогам встречи Корне вышла на третье место по общему количеству выступление на турнирах «Большого шлема» — 72. На первой строчке располагается Винус Уильямс (93), а на второй — ее сестра, Серена (81).

Француженка является победительницей 9 турниров WTA (6 — в одиночном разряде) и обладательница Кубка Хопмана в составе сборной Франции.

На «Ролан Гаррос» Корне проведет матч в парном турнире с Фионой Феррой и в миксте с Николя Маю.