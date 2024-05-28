Селиваненко назвал «трудовой» победу Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Домиником Кепфером (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос».

«На турнирах «Большого шлема» изначально не стоит ожидать легких матчей. Даниил сыграл в своем стиле, одержав трудовую победу над непростым соперником», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующим соперником 28-летнего Медведева станет представитель Сербии Миомир Кецманович. Счет в личных встречах 3-0 в пользу 5-й ракетки мира.

Софья Грецкая