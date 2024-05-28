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Сегодня, 09:05

Медведев: «Моя цель на турнирах — всегда побеждать, и «Ролан Гаррос» не исключение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей целе на «Ролан Гаррос».

«Моя цель — всегда побеждать, так что я постараюсь это сделать. Я знаю, что пока мне очень далеко до этого уровня, но моя цель на турнирах — всегда побеждать, и «Ролан Гаррос» не исключение, так что я постараюсь это сделать», — приводит слова Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».

В первом круге турнира «Большого шлема» россиянин в четырех сетах обыграл немца Доминика Кепфера (6:3, 6:4, 5:7, 6:3). Следующим соперником 28-летнего Медведева станет представитель Сербии Миомир Кецманович. Счет в личных встречах 3-0 в пользу 5-й ракетки мира.

Даниил Медведев. Медведев хорошо размялся в первом круге «Ролан Гаррос». Переодевание и шоу из укороченных

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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