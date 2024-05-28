Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Бельгии Грит Миннен в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Рыбакиной, занимающей 4-е место в рейтинге WTA, 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Ее соперница оформила 3 эйса, допустила 2 двойные и реализовала 3 брейка из 4.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) — Ангелик Кербер (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3