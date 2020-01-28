Анастасия Павлюченкова: «Сейчас я полюбила теннис»

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над немкой Ангелик Кербер в 1/8 финала Australian Open. За право выйти в полуфинал она поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

— Все межсезонье я выкладывалась — и на корте, и в тренажерке, — цитирует Павлюченкову gotennis. — Сейчас получаю больше удовольствия от игры, полюбила трудные матчи. Не скажу, что раньше плохо играла, но сейчас я полюбила теннис. Победы важны не только в формате рейтинга — нужно учиться бороться, искать выход из трудностей. Часто это сложно, это отнимает силы, но это — важная часть спорта.

— Вы на пике?

— Я буду скромной. Никогда не говорила, что это мой лучший теннис в жизни. Да. я играю хорошо, но могу развиваться дальше. И это здорово. Я думаю, что нужно больше тренироваться, двигаться вперед и не довольствоваться тем, что имеешь.

— Чего ждете от Мугурусы?

— Даже не знаю. Хорошо знакома с ее стилем, а она — с моим. Гарбин всегда агрессивна. Но не знаю, чем дальше проходишь, тем труднее. Соперницы становятся увереннее. В этом нет секрета, но всегда трудно.