Пегула вышла в четвертьфинал Australian Open
Американка Джессика Пегула обыграла чешку Барбору Крейчикову в четвертом круге Australian Open-2023 — 7:5, 6:2.
В четвертьфинале турнира Пегула сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Чжу Линь (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джессика Пегула (США, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — 7:5, 6:2
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