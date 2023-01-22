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Сегодня, 11:10

Пегула вышла в четвертьфинал Australian Open

Руслан Минаев
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Американка Джессика Пегула обыграла чешку Барбору Крейчикову в четвертом круге Australian Open-2023 — 7:5, 6:2.

В четвертьфинале турнира Пегула сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Чжу Линь (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — 7:5, 6:2

Теннис
Australian Open
Джессика Пегула
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