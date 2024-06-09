Селиваненко — о победе Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Карлос искал победу, а Зверев ее ждал»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Карлоса Алькараса над Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

«Матч достойный финала. Лучше всего ход игры охарактеризовали комментаторы канала «Больше!»: «Карлос искал победу, а Саша ее ждал». В этом и было в итоге главное преимущество Карлоса, которое принесло ему титул в драматичном поединке», — сказал Селиваненко «СЭ».

21-летний испанец одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).

Софья Грецкая