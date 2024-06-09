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Алькарас выиграл третий турнир «Большого шлема» в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Матч проходил 9 июня. Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

21-летний испанец одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).

Кроме того, Алькарас ни разу не проигрывал в финалах турниров «Большого шлема».

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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