Алькарас стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» после Надаля в 2007-м

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции-2024.

В финале турнира, который прошел 9 июня, испанец в пяти сетах победил немца Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2). Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

Алькарас в возрасте 21 год и 35 дней стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» с 2007 года, когда трофей завоевал его соотечественник Рафаэль Надаль. На тот момент Надалю был 21 год 7 дней, и в решающем матче турнира он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

21-летний Алькарас одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).