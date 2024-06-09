«СКА Арена» пострадала в результате пожара

В ночь на 9 июня на стадионе «СКА Арена» произошел пожар, сообщает телеканал «78».

По данным источника, площадь возгорания составила около 225 кв.м. Предварительная причина — неисправность проводки.

В результате пожара пострадала поверхность арены, часть трибуны и видеобортики.

«СКА-Арена» была открыта в декабре 2023 года. Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 21 542 зрителя, что является рекордом среди всех хоккейных арен мира.

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