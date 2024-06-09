«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

Футбольный клуб «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос».

9 июня Алькарас в финале Открытого чемпионата Франции обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Поздравляем с первой победой на «Ролан Гаррос», дорогой Карлос. Мадридисты очень гордятся твоей третьей победой на турнирах «Большого шлема». Сегодня ты подарил нам возможность насладиться твоей замечательной игрой. Впечатляюще! Поздравляем!» — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».

Испанец впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Алькарас выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.