Алькарас обгонит Джоковича в рейтинге ATP после победы на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции-2024. В финале турнира он в пяти сетах победил немца Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

Благодаря этой победе испанец со следующей недели поднимется на второе место в рейтинге АТР и обойдет серба Новака Джоковича. В активе Алькараса станет 8580 очков, у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» будет 8360 баллов.

Рейтинг возглавит итальянец Янник Синнер. Это стало возможным после того, как Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска. В этой встрече он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

Алькарас одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023). Кроме этого, 21-летний теннисист стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» после Рафаэля Надаля в 2007 году.