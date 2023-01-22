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Сегодня, 10:17

Ольховский — о выходе Хачанова в четвертьфинал на Australian Open: «Молодчина, выдержал и прошел!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Карена Хачанова в над японцем Есихито Нисиокой 1/8 финала Australian Open-2023 — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

«Как сложились турнир и сетка, наверное, ожидал такого результата от Карена. Он находился в хорошей форме. Говорили, я в том числе, что у него хороший шанс. Молодчина, выдержал и прошел! Очень хороший результат, особенно в матче против Нисиоки, когда после выигранных 6:0, 6:0, очень тяжело удержать концентрацию. Молодец, что дожал. Третий сет был очень сложным. Это говорит о том, что он может играть стабильно и жестко на этом уровне достаточно долгое количество времени и не обращать внимания на счет», — сказал Ольховский «СЭ».

В четвертьфинале Карен Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open-2023 — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).

Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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